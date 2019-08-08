وزارة المياه والري تضبط اعتداء على خط رئيسي في منطقة الموقر

اعلنت وزارة المياه والري انه تم وبالتنسيق مع شركة مياه الاردن (مياهنا) وبالتعاون مع قوات الدرك وقوات البادية الملكية ضبط اعتداء على احد الخطوط الرئيسية الناقلة في منطقة الموقر لتزويد مصنع للطوب والرخام بكميات كبيرة من المياه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، ان الحملة تحركت الى المنطقة حيث تم الكشف على الخط الناقل وتبين وجود اعتداء يتمثل بتمديد خط فرعي من الخط الرئيسي لتزويد مصنع كبير للرخام والطوب ويستهلك كميات كبيرة من المياه المخصصة للشرب للمواطنين في منطقة الموقر ومناطق جنوب العاصمة. وأشار إلى أنه تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وفصل الخط وتقوم الجهات المعنية المختصة بمتابعة التحقيق لجلب وضبط المعتدين بعد استكمال التحقيق.

واكدت الوزارة ان حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه وسلامة خطوط التوزيع تسير وفق البرنامج المعد في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية في جميع المناطق وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، داعية المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها لما في ذلك مصلحة وطنية وللحفاظ على كل قطرة ماء.

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