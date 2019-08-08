نائب عراقي “خائب” يقترح وضع صورة صدام بمبنى البرلمان والحكومة

اقترح نائب عراقي، امس الأربعاء، وضع صورة لرئيس العراق الأسبق الشهيد صدام حسين، وهو مكبل الأيدي في قاعتي مجلس النواب والحكومة

وقال النائب كاظم الصيادي، في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، يجب وضع صورة الرئيس صدام حسين في قاعتي مجلس البرلمان والوزراء لكي تكون عبرة للمسؤولين بأن السلطة والظلم والسرقة لا تدوم لأحد.

كما قال الصيادي في المنشور إنه يعتزم مناقشة هذا الاقتراح مع الشعب العراقي في القريب العاجل.

يذكر أن الشهيد صدام حسين قد شغل منصب رئيس العراق لأكثر من 20 عاما، بدءا من عام 1979 إلى 2003. في ديسمبر / كانون الأول 2003، حيث قبضت عليه القوات الأمريكية واعتقلته.

بدأت محاكمة الرئيس السابق في عام 2004 حيث أدين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في حق سكان بلدة الدجيل عام 1982.

وفي 30 من شهر كانون الأول /ديسمبر من عام 2006 تم إعدام الشهيد صدام بحكم المحكمة العسكرية العراقية العليا(المزعومة).

مشاركة 0 مشاركة مشاركة