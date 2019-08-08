جيش الاحتلال يجري اوسع عملية مسح ومتابعة فجر اليوم بعد اكتشاف جثة جندي اسرائيلي بمحيط الخليل وعليها آثار طعنات
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جرينتش+2 12:30
جيش الاحتلال يجري اوسع عملية مسح ومتابعة فجر اليوم بعد اكتشاف جثة جندي اسرائيلي بمحيط الخليل وعليها آثار طعنات

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