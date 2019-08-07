وفاة شخص طعنا على يد شقيقه والقبض على الجاني

عمان 7 آب (بترا) – قضى شخص بعد تعرضه للطعن من قبل شقيقه، فيما القت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد بتعرض أحد الاشخاص للطعن داخل منزله في منطقة طارق شمال العاصمة، حيث تم التحرك للمكان وتبين من خلال التحقيق ان ذلك الشخص توفي بعد تعرضه للطعن من قبل شقيقه.

وأضاف انه تم استدعاء المدعي العام والطبيب الشرعي وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي فيما القي القبض على شقيق المغدور الذي اعترف بطعن شقيقه إثر خلاف حصل فيما بينهما داخل المنزل.

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