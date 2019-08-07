رغم فشل النظام الاخواني في مصر.. حركة النهضة الاخوانية التونسية ترشح نائب رئيسها "مورو" لخوض انتخابات الرئاسة 
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جرينتش+2 01:54
تجديد جوازت سفر المقدسيين الاردنية في مدينتهم.. وهذه أبعاد القرار الأردني؟

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