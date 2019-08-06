شركة البوتاس العربية تبدأ بانتاج سماد البوتاس الاحمر

عمان – تطور وانجاز مهم يسجل لشركة البوتاس العربية وذلك بتعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها بانتاج اسمدة البوتاس الاحمر العربي الذي يعبر نقله نوعيه في قطاع الاسمدة في المملكة.

ويشكل المنتج الجديد ركيزة اساسية في سياق مواكبة احدث التطورات الجديدة العالمية في صناعة الاسمدة وفق ما يحتله الاردن من مكانة متقدمة على المستوى العالمي في هذا المجال .

ان انتاج البوتاس الاحمر الذي بدأته شركة البوتاس يؤشر الى مرحلة متقدمة من خلال التركيز على محاور مهمة من شانها الوصول الى صناعات تحويلية متخصصة كمادة البوتاس من الاسمدة المتخصصه والمركبة والمحلولة وتصديرها الى العالم كصناعة وطنية منافسة مع توفر المواد الاولية التي يتطلبها هذا النوع من الصناعات بوقت يزداد فيه الطلب العالمي على هذه الاسمدة نظرا لميزات حيوية كبيرة لهذه المنتجات .

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