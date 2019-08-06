سلاف فواخرجي توجه تهنئة لأسماء الأسد بعد شفائها من السرطان

وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة خاصة للسيدة اسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، والذي أعلنت عن إصابتها به العام الماضي.

وقالت سلاف فواخرجي، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “زهرة سوريا، وعطرها الجميل، فرّحتي قلوبنا بانتصارك عالمرض… الرحلة كانت صعبة ومع هيك بقيتي عم تعطي وما توقفتي بلحظة رغم التعب… وعلمتينا شو يعني أمل وقوة وإصرار”.

وأضافت: “الرحلة الجاية معك واثقين إنها حتكون اكتر قوة وعطاء وبناء.. الحمدلله على سلامتك ياست الكل والله يشفي كل سيدة”.

وكانت أسماء الأسد، قد أعلنت في مقابلة لها مع التلفزيون السوري شفائها تمامًا من مرض السرطان قائلة: “انتصرت عليه”، وظهرت بشعرها للمرة الأولى بعد أن كانت تظهر بوشاح على رأسها خلال فترة تلقيها للعلاج.

جدير بالذكر ان التلفزيون السوري كان قد اعلن العام الماضي عن إصابة السيدة اسماء بسرطان الثدي، ونشر صورة لها خلال تلقيها العلاج داخل المستشفى وإلى جوارها الرئيس السوري بشار الأسد، ثم ظهرت في أكثر من مشهد وهي تضع وشاحاً على الرأس جراء تساقط شعرها بفعل العلاج الكيماوي.



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