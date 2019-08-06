بعد مغادرة الاتحاد الاوروبي.. بريطانيا تعتزم استعادة وجهها الاستعماري القبيح وتشكيل تحالف لمواجهة روسيا وإيران
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جرينتش+2 09:09
الأمن يمنع محتجين من الوصول للبترا تلافيا للمصادمة مع الاهالي

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