قرارات ارتجالية.. المعشر يعترف ان رفع سعر الخبز عاد على الحكومة بنفقات اضافية وليس العكس

قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن الحكومة لم تكن تتوقع نسب التهريب بعد فتح جدود جابر ، وبالتالي تراجع الضريبة المتأتية من الدخان.

وأضاف يقول،خلال لقاء مع اللجنة المالية النيابية اليوم الإثنين لتقييم الوضع المالي للنصف الأول من عام 2019، أن “هناك مشاكل عدّة يجب أن نعترف بها أهمها طريقة إعداد الموازنة، فنحن متلزمون بقواعد، لكن الطريقة تشوبها الضبابية لا الأخطاء”.

كما تحدث المعشر عن سياسة خاطئة في التعاطي مع ملف الخبز، قائلا: “صرفنا 170 مليون دينار دعماًَ نقدياً للمواطنين وجاءنا فرق 100 مليون بعد رفع الأسعار، فبسبب سياساتنا هذه أصبحنا ندعم الخبز بـ 270 مليون دينار منها 170 مليون دينار كدعم مباشر و100 مليون فرق سعر الآن”.

وتساءل المعشر عن سبب وجود (400 ألف فردة كاوشوك) في شوارع العقبة، قائلا: “أليس لأن سعر الضريبة على الفردة 6% بالعقبة و17% في عمّان”، وتساءل “أليس هذا تهرّب؟”، “لمَ العقبة تبيع تلفونات تكفي الدولة كاملة؟”.

وأكد المعشر أنه لا يوجد أي توجه لرفع أسعار الخبز.