صافيناز ترفض اتهامها بالتحريض على الفجور فى الساحل الشمالي المصري

علقت الراقصة صافينار على الاتهام الموجه لها وتحريضها على الفسق بعد ظهورها في مقطع فيديو في حفلة بإحدى الشواطئ بالساحل الشمالي قائلة :” أنها حفلة زي أي حفلة تقام على البحر وليس لها علاقة بأي فتاة خاصة، أنهن يرتدين مايوهات وبيرقصو قبل صعودها على المسرح بنصف ساعة، مشيرة الى أنها لم تشجع احداً على على الفسق خاصة أنه مكان يتاح فيه لأي شخص ان يرقص بداخله”.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قد حرر محضرا ضد الفنانة الاستعراضية صافيناز، بتهمة التحريض على الفسق، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي، وظهرت خلاله ترقص مع فتاة شبه عارية.

هذا وقد انتهت الراقصة صافينا مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم “انت حبيبي وبس” المقرر عرضه خلال الفتره المقبلة، وكانت المشاهد الأخيرة لها في العمل زواجها من الفنان محمد ثروت، ومن المقرر أن ترقص وتغني صافيناز ضمن أحداث العمل الذى يقوم ببطولته محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسي وهالة فاخر ومحمد محمود ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمد البدري.

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