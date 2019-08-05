ايها الخلايجة استيقظوا.. ترامب يستغلكم ويستغفلكم ويدعو الوزير ظريف للحوار في البيت الأبيض من وراء ظهوركم
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بعد تصاعد عمليات القتل العنصري.. الديموقراطيون يتهمون ترامب بتغذية الداعشية الامريكية وتأجيج الارهاب الابيض

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