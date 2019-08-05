القائمة النهائية بأسماء مدارس مكرمة العشائر وذات الظروف الخاصة – رابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة النهائية للمدارس المشمولة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة ودعت الوزارة للإطلاع عليها الدخول إلى الرابط التالي:
http://www.admhec.gov.jo/RulesRoyalitySchools.aspx
وأضافت الوزارة بأنه سيكون هناك إعلان تفصيلي عن بدء عملية التقديم وآلية التقديم للاستفادة من هذه المكرمة قريباً.
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