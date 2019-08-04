ضبط ثلاثة أشخاص يزرعون أشتال “ماريجوانا” في منطقة السامك

ألقت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية من أشتال الماريجوانا المخدرة، في منطقة السامك جنوبي العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فريقاً خاصاً تابع لإدارة مكافحة المخدرات نفذ اليوم، مداهمة لموقع بمنطقة السامك جنوبي العاصمة بعد ورود معلومات عن استخدامه من قبل مطلوبين ومشبوهين لزراعة المواد المخدرة.

وأضاف أن المداهمة أفضت إلى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم بحقه 9 طلبات أمنية، وضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة زرعت في ذلك الموقع وبوشرت التحقيقات.

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