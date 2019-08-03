ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها البهجة بصور مع منى الشاذلى

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، بصور تجمعها بالإعلامية منى الشاذلى عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، وحازت الصور على إعجاب متابعيها الذين عبروا عن سعادتهم وانتظرهم اللقاء بفارغ الصبر.

وتطل النجمة ياسمين عبد العزيز على جمهورها، لأول مرة منذ 17 عاما، من خلال ظهور حصرى مميز ضمن اللقاءات الأولى للموسم الجديد من برنامج “معكم منى الشاذلى” المذاع على فضائية سى بى سي.

وكان آخر ظهور تليفزيونى لياسمين عام 2002 بعدها انقطعت عن المشاركة فى أى برنامج إلى أن نجحت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلى فى إقناعها بالظهور من جديد.

وخلال الحلقة تظهر ياسمين بشكل مختلف، وتكشف أسرارا جديدة عن حياتها الخاصة وبعض أعمالها.

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