المجلس العسكري والمعارضة بالسودان يتفقان فجر اليوم على وثيقة دستورية تمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية
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هل يؤشر على بدء تقارب سياسي؟.. لقاء سعودي/ إيراني ودي في مكة لبحث شؤون الحج

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