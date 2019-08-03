هذا هو أفضل نظام غذائي للتخلص من دهون الكرش

تشكل دهون الأحشاء (أو ما يسمى بالكرش) خطرا كبيرا على صحة الإنسان بسبب مكان تخزينها في الجسم، حيث يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.

وتعد دهون “الكرش” ضارة لأنها مخزنة في تجويف البطن بجانب العديد من الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الكبد والمعدة والأمعاء. ويمكن لمستويات عالية من هذه الدهون أن تزيد من خطر حدوث مشكلات صحية خطيرة، مثل السكري النوع 2 وأمراض القلب.

ويمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في المساعدة على التخلص من هذه الدهون. ولكن ما هو النظام الغذائي الأفضل، وما هي الأطعمة التي يجب تناولها؟.

لقد أثبتت عدة دراسات أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، يعد الأفضل والأكثر فعالية في تقليل دهون الأحشاء، ليتفوق على نظام الوجبات الغذائية قليلة الدهون.

ووجدت دراسة استمرت 8 أسابيع، شملت 69 رجلا وامرأة يعانون من زيادة الوزن، أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات، فقدوا 10% من دهون الأحشاء و4.4% من إجمالي الدهون، أكثر من أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا قليل الدسم.

وعندما يتعلق الأمر بالأطعمة التي يجب تناولها كجزء من النظام الغذائي، يقول الخبراء إن البروتين هو أهم العناصر الغذائية لفقدان الدهون.

وأظهرت الأبحاث أن تناول المزيد من البروتين يمكن أن يساعد في درء الجوع، عن طريق زيادة مستويات هرمونات الشعور بالامتلاء: GLP وPyy وcholecystokinin. كما وُجد أن البروتين يخفض مستويات هرمون الجوع “الغريلين”.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد البروتين على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساهم في فقدان الوزن ودهون الأحشاء.

وكشفت إحدى الدراسات، التي شملت 23 ألف و876 شخصا بالغا، أن تناول البروتين بكثرة يرتبط بمؤشر كتلة الجسم المنخفض والكوليسترول الحميد الجيد، وصغر محيط الخصر.

وفيما يلي أفضل مصادر البروتين:

– الدجاج: قطعة صغيرة (75 غرام).

– البيض: 3 بيضات متوسطة.

– حليب متوسط الدسم: 600 مل.

– الفاصولياء المخبوزة/ علبة كبيرة (400 غرام).

– المكسرات غير المملحة: 100 غرام.

ووجد الباحثون أيضا أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يساعد في فقدان الوزن ودهون الكرش بفعالية كبيرة.

فقد اكدت خبيرة النظام الغذائي تيري آن نانس أن خفض الدهون في منطقة البطن قد يكون ممكنا من دون الاضطرار لممارسة بعض التمارين الرياضية، وأن الأمر يكمن في تغيير ما نأكله.

وكشفت آن نانس، عن قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها دائما في حال كنت ترغب في التغلب على دهون البطن، وهي:

1- اللحوم المصنعة:

يمكن تبديل اللحوم المصنعة لصالح الأسماك الزيتية، ففي حين أن اللحوم المشبعة بالدهون تسبب الانتفاخ، فإن الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، تحتوي على دهون غير مشبعة قد تساعد في إنقاص الوزن.

2- رقائق البطاطس:

إذا كنت تريد إجراء تغييرات صحية على نظامك الغذائي، فعليك التحكم في تناولك للوجبات الخفيفة.

وتوصي خبيرة التغذية بضرورة تجنب الأطعمة من قبيل البطاطا المقلية والأطعمة المالحة الأخرى، قائلة إن هذه الأطعمة ليست معبأة بالملح الذي قد يزيد الانتفاخ، فقط، بل إنها غنية بمستويات غير صحية من الدهون الضارة، ما يعني أنه يجب تجنب مثل هذه الوجبات الخفيفة إذا كنت ترغب في فقدان الوزن.

3- المشروبات الغازية:

يمكن للمشروبات الغازية أن تسبب انتفاخ المعدة، وأظهرت الأبحاث أن هذه المشروبات الغازية السكرية يمكن أن تجعلك تتوق إلى طعام غير صحي، وربطت نتائج دراسات عدة بين استهلاك هذه المشروبات وتراكم الدهون العالي في محيط الخصر، لذلك تنصح آن نانس بتبديل المشروبات الغازية بالمياه المنكهة بالليمون أو النعناع أو غيرها.

4- الكحول:

أكدت هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية أن شرب كمية محددة من الجعة يوميا يمكن أن يضيف ما يصل إلى 44200 كيلو كالوري للجسم على مدار العام، وهذا يعادل تناول 221 دونات، تؤدي إلى اكتساب وزن زائد.

لذا تنصح خبيرة التغذية بخفض شرب الكحول التي يمكنها أيضا أن تزيد من الشهية ما يجعلك أكثر عرضة للأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

5- الكعك والبسكويت:

يميل الطعام المعالج إلى أن يكون معبأ بالملح والسكر والدهون، وعادة ما تكون السلع المخبوزة أفضل أمثلة على مثل هذه المنتجات، لذلك ينصح بتناولها باعتدال.

قالت آن نانس: “إن الدهون غير المشبعة في الأطعمة المصنعة مثل الكعك والبسكويت يمكن أن تؤدي إلى التهاب، وربطت الكثير من الدراسات بينها وبين السمنة”.