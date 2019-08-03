عباس يترأس اجتماعا لوضع آليات وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله – قدس برس

ترأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات لتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد جرى الاجتماع في مقر الرئاسة بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، وذلك “لوضع الآليات المطلوبة لتنفيذ قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل التزاما بقرارات المجلس المركزي، ولدراسة كيفية تنفيذها”.

وذكرت الوكالة أن اجتماعات اللجنة “ستستمر لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن”.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، أن القيادة قررت وقف العمل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

وجاء القرار الفلسطيني إثر عمليات هدم السلطات الإسرائيلية عشر بنايات سكنية تضم أكثر من سبعين شقة في واد الحمص، قرب القدس الإثنين الماضي.

ونهاية تشرين أول/أكتوبر 2018، قرر المجلس المركزي الفلسطيني، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقرر المجلس “تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.