ترامب يدعو ظريف للقائه في البيت الابيض.. ولا عزاء للخلايجة

ذكرت صحيفة نيويوركر الأميركية أن ظريف تلقّى الشهر الماضي دعوة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة ولقائه.

صحيفة “نيويوركر” نقلت عن مصادر أميركية وإيرانية ودبلوماسية قولها، إن السيناتور الجمهوري راند بول، الذي أوكلت إليه مهمة إنشاء قناة اتصال دبلوماسية مباشرة على أعلى المستويات بين واشنطن وطهران، سلّم ظريف رسالة في نيويورك تدعوه إلى إطلاع ترامب شخصياً على هذه المواقف في المكتب البيضاوي خلال أسبوع.

وأشارت المجلة الى أن ظريف رد على الدعوة بأن قرار اللقاء يعود للقيادة في إيران.

المصادر ذكرت أن ظريف طرح خلال اللقاء تبني مجلس الشورى قانوناً يثبت فتوى المرشد علي خامنئي تحظر إنتاج السلاح النووي أو استخدامه وانضمام طهران إلى البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطمين دول العالم بشأن نوايا إيران في المجال النووي.

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