نوال الزغبي ومصطفى قمر ومحمد منير يشاركون بمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

يشارك فنانون من لبنان ومصر وتونس في إحياء مهرجان الإسكندرية الدولي السادس عشر للأغنية الذي ينطلق في وقت لاحق من شهر أغسطس آب الراهن.

وتنظم المهرجان منذ عام 2003 جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية التي تخصص عائد الحفلات لصالح أنشطة خيرية بالمدينة المطلة على البحر المتوسط.

وقال رئيس المهرجان عوف همام في مؤتمر صحفي امس الخميس إن افتتاح المهرجان في 22 أغسطس آب سيكون بصوت اللبنانية نوال الزغبي والمصري مصطفى قمر ، بينما سيكون الختام يوم 26 من الشهر ذاته مع محمد منير وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

ومن بين المشاركين أيضا في المهرجان التونسية صوفيا صادق والمصري مدحت صالح.

ويكرم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة من الموسيقيين والمغنين العرب منهم المغنية المغربية هدى سعد والموسيقار الأردني إميل حداد والموسيقار المصري رضا رجب إضافة إلى شخصيات بارزة بمجالات أخرى مثل الرياضة والطب والسينما.

وبجانب الحفلات الغنائية الكبيرة يشمل برنامج المهرجان مسابقة دولية للغناء تضم متنافسين من السعودية ومصر والأردن والمغرب.

وقال أمين عام المهرجان الشاعر عماد حسن إن إجمالي جوائز المسابقة يبلغ 75 ألف جنيه تقسم على خمس جوائز إضافة إلى جائزة خاصة تمنحها لجنة التحكيم.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الموسيقار سليم سحاب وعضوية الموزع حسن الشافعي والشاعر إيهاب عبد السلام والموسيقار هاني شنودة والموسيقار راجح داود والموسيقار هاني مهنى والشاعر أيمن بهجت قمر والمغنية أنوشكا والشاعر عماد حسن.

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