بعد اغتيال حمزة بن لادن… تنظيم “القاعدة” يتوقع موت الظواهري بعد تدهور حالته الصحية

تلقى تنظيم “القاعدة” الإرهابي ضربة موجعة جديدة بعد مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس التنظيم أسامة بن لادن.

ذكرت مصادر مطلعة أن الحالة الصحية لقائد التنظيم، أيمن الظواهري، تدهورت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

وأصبح التنظيم بذلك في مأزق بسبب مسألة من يتولى خلافة زعيم التنظيم، خاصة بعد وفاة نجل مؤسس تنظيم “القاعدة”، حمزة بن لادن.

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا، يوم الأربعاء، إن حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن، قتل بعملية استخباراتية أمريكية.

ونشرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية تقريرا، قالت فيه إن عملية استخباراتية أمريكية تمكنت من قتل حمزة بن لادن، (30 عاما).

ورفض المسؤول الأمريكي تقديم تفاصيل حول طبيعة العملية التي قتل فيها نجل أسامة بن لادن، والدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تلك العملية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن 3 مسؤولين أمريكيين، أكدوا أن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بمقتل حمزة بن لادن، الذي تم تنصيبه خليفة لوالده كزعيم لتنظيم “القاعدة”.

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