القبض على 3 اشخاص تسببوا قبل يومين بوفاة شخصين بمأدبا

القت الاجهزة الامنية القبض على ثلاثة اشخاص اشتركوا بأعمال شغب وحرق محلين تجاريين في محافظة مأدبا.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وعلى إثر اعمال الشغب التي وقعت بعد جريمة قتل داخل احد المحال التجارية وحرق محلين تجاريين( لا علاقة لصاحبيهما بالمشاجرة وبعيدين عن مكان وقوعها ) والتي قام بها مجموعة من الاشخاص اول امس في محافظة مأدبا ونتج عنها وفاة شخصين احدهما من جنسية عربية، فقد باشر فريق تحقيق من مديرية شرطة محافظة مأدبا على الفور بجمع المعلومات حول مثيري الشغب لتحديد هوياتهم والقاء القبض عليهم.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات، فقد جرى ضبط ثلاثة اشخاص فيما جرى التعميم على اخرين والبحث جارٍ عنهم ، حيث جرى تحويل الاشخاص المضبوطين للمدعي العام والذي قرر توقيفهم خمسة عشر يوما عن تهمة التسبب بالوفاة الناجم عن إضرام الحرائق وحمل السلاح والإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير.