وفاة 3 اشخاص احدهما من جنسية عربية بمشاجرة واعمال شغب في مأدبا

عمان الاول من آب (بترا) – توفي ثلاثة اشخاص خلال مشاجرة واعمال شغب وقعت مساء امس في محافظة مأدبا، وفق ما افادت به مديرية الامن العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة مأدبا مساء امس بحدوث مشاجرة داخل احد المحال التجارية في محافظة مأدبا نتج عنها وفاة شخص تعرض للطعن حيث جرى ضبط الفاعل، وبالتحقيق معه أفاد ان مجموعة من الاشخاص تهجموا على المطعم الذي يعمل به اثر خلاف سابق بينه وبين احدهم وانه واثناء ذلك اقدم على طعن احد اولئك الاشخاص.

واضاف الناطق الاعلامي، انه وعلى اثر ذلك قام مجموعة من الاشخاص بأعمال شغب واضرام النار بمحلين تجاريين لا علاقة لصاحبيهما بالمشاجرة وفي منطقة بعيدة عن مكان حدوث المشاجرة، حيث تبين وفاة شخصين كانا داخل المحلين، بسبب الاختناق، احدهما من جنسية عربية، وبوشر بالتحقيقات.