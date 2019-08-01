لخدمة نتنياهو وترامب انتخابياً.. كوشنر يروج لكامب ديفيد عربي - اسرائيلي جديد يسفر عن حكم ذاتي "فقط" للفلسطينيين
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جرينتش+2 06:12
نتنياهو يعلن دون أن يعلن ضم الضفة!

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