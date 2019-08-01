طلقة تنوير 63: صفحات مطوية، والذكرى السابعة لرحيل ناجي علوش

صدر العدد الجديد من مجلة طلقة تنوير، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.. متضمنا ما يلي..
– كلمة العدد: عندما يكون الدفاع عن فلسطين مدخلاً لضرب العروبة/ عبدالناصر بدروشي
– العرب ومشروع الوحدة العربية/ ناجي علوش
– التاريخ والحاضر يشهدان: قدَر المقاومة الانتصار/ كريمة الروبي
– حركة التحرير الشعبية العربية (1978-1992): إضاءة سريعة/ إبراهيم علوش
– قراءة في رسالة عبد الكريم الخطابي إلى جمال عبد الناصر/ إبراهيم حرشاوي
– الجذرية السياسية كطوق نجاة للأمة العربية/ فارس سعادة
– قصيدة العدد: حكاية كبيرة/ ناجي علوش
– كاريكاتور العدد: موقف الأنظمة العربية من المخططات الصهيونية