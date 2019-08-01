لخدمة نتنياهو وترامب انتخابياً.. كوشنر يروج لكامب ديفيد عربي - اسرائيلي جديد يسفر عن حكم ذاتي "فقط" للفلسطينيين
أهم العناوين
جرينتش+2 02:19
ابو مازن يمنح الممثل يوسف شعبان وساما على دوره في مسلسل “رأفت الهجان”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني