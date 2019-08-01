ابو مازن يمنح الممثل يوسف شعبان وساما على دوره في مسلسل “رأفت الهجان”

حققت شخصية اللواء محسن ممتاز فى المسلسل الشهير “رأفت الهجان” نجاحا كبيرا، وتعتبر من أهم الأدوار التى جسدها الفنان الكبير يوسف شعبان

وقد تحدث الفنان الكبير يوسف شعبان عن كواليس أدائه لشخصية اللواء محسن ممتاز، قائلا: “عندما عُرضت علىّ الشخصية لم أكن رأيت ضابط مخابرات من قبل، وطلبت من المخرج يحيى العلمى والمؤلف صالح مرسى أن أرى ضابط مخابرات حتى أدرس الشخصية وهى شخصية اللواء عبد المحسن فايق، والذى كان قد توفى، وبالفعل تقابلت مع اللواء عبد العزيز الطويل الذى جسد شخصيته فى المسلسل الفنان الراحل محمد وفيق.

وتابع: “تكلمت كثيرا مع اللواء الطويل لأعرف كيف يتعامل ويتكلم وكنت أصوره أحيانا حتى أتقن الشخصية، ولهذا نجحت فى أداء دور اللواء محسن ممتاز، وأخذت عنها وساما بعد مرور كل هذه السنوات من الرئيس عباس أبو مازن”.

وبفخر يتحدث عن مكالمته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بعد تكريمه من سفارة فلسطين بالقاهرة، ومنحه وسام النجمة الكبرى للثقافة والفنون عن مسيرته الفنية: “الرئيس الفلسطينى اتصل بى تليفونيا من الضفة، وعندما سمعت صوته قلت له أهلا بالرئيس العظيم الكبير، فقال لى: انت اللى عظيم وكبير”.

ويصمت الفنان الكبير وتدمع عيناه وهو يتذكر هذا التكريم وتلك الإشادة التى سمعها من الرئيس الفلسطينى، قائلا: “لم أجد كلمات أرد بها على الرئيس الفلسطينى، خاصة بعد أن قال لى دى المرة الرابعة التى أشاهد فيها مسلسل رأفت الهجان، وأننى تفوقت على صاحب الشخصية نفسها، وسعدت بهذا الرأى”.

ويؤكد الفنان الكبير أنه حصل على العديد من التكريمات وشهادات تقدير والدروع، وبفخر يقول: “ما حصلش فى الوسط الفنى إن فنان ياخد مثل هذا الوسام الذى حصلت عليه من الرئيس الفلسطينى، سوى الفنان الكبير يوسف وهبى الذى حصل فى الأربعينات على البكوية ووسام من الملك”.

وتابع: “تصيبنى الدهشة وأنا أشاهد شخصية اللواء محسن ممتاز، وكأننى أرى بنى آدم آخر، كانت الانفعالات محسوبة جسدت كل مشاعر الشخصية وسماتها”.

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