بعكس ازدراء ترامب لها ..وزير خارجية إيران يدعو السعودية للحوار ويقول: نحن بحاجة للعمل معا وانا أصلي من أجل ذلك
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المطلوب بعد جريمة صور باهر

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