القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات واسلحة من الاراضي السورية الى الاردن

عمان 31 تموز (بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ان المنطقة العسكرية الشمالية تمكنت اليوم الأربعاء من احباط محاولة تسلسل 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر انه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفروا جميعاً إلى داخل العمق السوري، مبيناً انه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون وستين الفا وخمس حبات كبتاجون مخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة لن تتردد باستخدام القوة مع أي محاولة لكل من تسول له نفسه اجتياز الحدود سواء بقصد التسلل أو التهريب، وان حماية حدود الوطن هو الركيزة الأساسية التي تعمل من اجلها القوات المسلحة ليبقى الأردن آمناً مستقراً في ظل الراية الهاشمية.

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