الفاعليات الشعبية ومؤسساب الجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية بالاردن تدين الحملة الممنهجة لاستهداف الاونروا

عمان 31 تموز ( بترا ) – أدانت الفاعليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء المخيمات الفلسطينية في الاردن الحملة الاعلامية والسياسية الممنهجة والمخططة لاستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وتقويض القيم والاسس والمبادىء السياسية والانسانية لعملها في خدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين .

وقالت الفاعليات في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان من يقف خلف تلك الحملة “اطراف وجهات لاتخفى على احد بهدف تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي اقرتها المواثيق الدولية والاعراف الانسانية “.

واكدت ثقتها وتمسكها ب( الاونروا ) التي تشكل حافظة مهمة “لحقوقننا في وطننا الذي تم تشريدنا منه وحرماننا من العودة اليه ،في اروقة الامم المتحدة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، اضافة الى الواجب الانساني النبيل الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي” .

وشددت على عدم المساس بالتفويض الممنوح للاونروا استناداً لقرار انشائها رقم 302 لعام 1949، إلى حين حل قضية اللاجئين واستمرارها في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من 5 ملايين لاجىء فلسطيني مسجلين لديها.

وقالت ان هذه الحملة ستفشل كما فشلت كل المشاريع الوهمية لتصفية القضية الفلسطينية ، مؤكدة ان “هذه الحملة المغرضة لن تؤثر على عمل الاونروا للقيام بمهامها الموكولة اليها حسب قرار انشائها الى حين عودتنا الى ارضنا ووطننا .

“وعبرت الفاعليات عن شكرها وتقديرها لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ، مؤكدة الوقوف صفا واحد خلف القيادة الهاشمية الرشيدة وسياسة جلالته الحكيمة.