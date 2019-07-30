كشف ملابسات مقتل وافد والقبض على الجاني وشريكته

كشفت إدارة البحث الجنائي عن ملابسات مقتل احد الاشخاص من جنسية عربية، كان ابلغ عن فقدانه بتاريخ 22 تموز الجاري، وذلك بعد أن تم القاء القبض على القاتل والذي اعترف بقتل المفقود ودفنه بمنطقة خالية من السكان في محافظة مادبا.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الثلاثاء ان بلاغا ورد لمركز امن مرج الحمام بتاريخ 22 تموز، من قبل ذوي شخص من جنسية عربية بعد دخوله للمملكة وانقطاع الاتصال به، حيث تم على الفور تشكيل فريق تحقيقي من شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة لمتابعة التحقيق في فقدان ذلك الشخص.

واضافت، ان فريق التحقيق باشر بجمع المعلومات حول الشخص المفقود منذ لحظة دخوله للمملكة عبر احد المعابر الحدودية حيث توصل الى الاشتباه بفتاة وشخص اخر والقي القبض على الفتاة، فيما تبين ان الشخص الآخر المشتبه به غادر البلاد، وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بأن المشتبه به اقدم وعلى اثر خلافات سابقة مع المغدور على طعنه بقصد قتله في منطقة الدوار السابع وانها قامت بمساعدته في ذلك.

واشارت المديرية في بيانها الى انه وبمتابعة المشتبه به وجمع المعلومات حوله تبين دخوله للمملكة مرة أخرى حيث جرى ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور على اثر خلافات سابقة وانه قام بنقل الجثة الى منطقة خالية من السكان في محافظة مادبا ودفنها هناك، حيث جرى اخذ موافقة المدعي العام واستخراج الجثة بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي، وسيتم احالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

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