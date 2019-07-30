ضبط مواد أولية لصناعة المتفجرات بالمطار متجهة الى دولة مجاورة

أحبطت كوادر جمرك مطار التخليص، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، محاولة لتهريب مواد أولية لصناعة المتفجرات بعدد (183) عبوة كانت متجهة لدولة عربية مجاورة.

وأشار مدير جمرك مطار التخليص، عقيد جمارك الدكتور مفلح أبو عليم، إلى أن عملية الضبط قد تمت بعد ان الاشتباه بمحتويات أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الاوروبية، حيث تم التصرح عن المحتويات بانها عبارة عن مستلزمات أدوية، ولكن بعد التفتيش الدقيق والمعاينة الفعلية عبر جهاز الاكس ري، إضافة إلى الاستعانة بخبرات سلاح الهندسة الملكي في الجيش العربي تبين بان الطرد يحتوي على مواد أولية لصناعة المتفجرات.

وعلى إثر ذلك تم تنظيم محضر ضبط اصولي وتسليم المضبوطات لسلاح الهندسة الملكي للتعامل مع هذه المواد الخطرة والتخلص منها.

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