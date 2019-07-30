تطبيع سافر وتضليل خبيث!

الجيش السوري يكسر شوكة عصابات المسلحين ويستعيد السيطرة على بلدتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي/ فيديو
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