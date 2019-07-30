الجيش السوري يكسر شوكة عصابات المسلحين ويستعيد السيطرة على بلدتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي/ فيديو

حماة-سانا

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة التامة على بلدتي تل ملح والجبين بريف حماة الشمالي الغربي بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين فيهما.

وذكر المصدر، في تصريح لـ سانا، أن وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على الاتجاه الشمالي الغربي لمحافظة حماة تابعت تقدمها الميداني وأعادت السيطرة التامة على بلدتي تل ملح والجبين.

وبين المصدر أن “الوحدات المشاركة بتطهير البلدتين نفذت عمليات نوعية استهدفت تجمعات المسلحين الإرهابيين، ودمرت مقرات قيادتهم وعتادهم القتالي وقطعت بنيرانها محاور تحركاتهم وقضت على أعداد كبيرة منهم وألزمت الباقين على الفرار”.

وتواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي في إطار مهمتها الوطنية للقضاء على الإرهاب وتطهير تراب الوطن من رجسه وإيقاف اعتداءات الإرهابيين بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة.

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