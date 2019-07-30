“التعليم العالي” تعلن ان آخر موعد لتقديم طلب القبول الموحد غدا

عمان 30 تموز (بترا)- دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية، الى تقديم طلب القبول الموحد خلال الفترة المعلن عنها والممتدة من يوم الأحد الماضي وحتى يوم غد الأربعاء.

واكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، انه لن يُسمح للطلبة بعد هذا الموعد بالتقدم بطلب للقبول الموحد.

ودعت الوزارة طلبة الشهادات الأجنبية الذين لم يتم إعلان نتائج بعض موادهم الدراسية حتى تاريخه بأن يقوموا بإدخال المعدل المتوقع وتخزين الطلب، وبعد الحصول على المعادلة من وزارة التربية والتعليم القيام بتحميلها على طلب القبول الموحد.

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