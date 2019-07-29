قرار رحيم وحكيم .. وزارة التنمية تلزم الجمعيات بنقل الموتى مجانا

عمان 29 تموز(بترا)- عممت وزارة التنمية الاجتماعية على جميع الجمعيات الخيرية بالالتزام بمجانية تقديم خدمات باصات نقل الموتى.

وبحسب مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية عايد العبادي، فإن التعميم تضمن منع طلب مقابل على الخدمات التي تقدمها باصات الجمعيات لنقل الموتى تحت أي مسمى.

وقال العبادي في تصريح لـ (بترا) ان الوزارة طلبت من الجمعيات تزويدها بعدد الباصات التابعة لها والتي تعمل في هذا المجال مع تحديد عدد مرات استخدامها، مشددة على ان الوزارة لن تتهاون مع أي جمعية ستخالف ما ورد في التعميم.

وأشار الى ان موازنات الجمعيات كشفت كلف غير منطقية تتعلق بالصيانة وكلف تشغيل الباصات

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