اليانكي الحرامي.. هيئة الأركان الروسية تعلن ان عساكر امريكا ينهبون المنشآت النفطية السورية في منطقة الفرات
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جرينتش+2 03:30
في ” الهُوِيّة ” و ” الهويّة الاجتماعيّة “.. و التّناقضات التي عمّقها الصّمت

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