اليانكي الحرامي.. هيئة الأركان الروسية تعلن ان عساكر امريكا ينهبون المنشآت النفطية السورية في منطقة الفرات
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ضبط 5 كيلو غرامات من بودرة الحشيش الصناعي بحوزة مسافر في مطار الملكة علياء

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