اليانكي الحرامي.. هيئة الأركان الروسية تعلن ان عساكر امريكا ينهبون المنشآت النفطية السورية في منطقة الفرات
أهم العناوين
جرينتش+2 03:31
ذبحتونا تشكر النواب وتؤكد استمرارها بالتصدي لسياسات خصخصة الجامعات الرسمية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني