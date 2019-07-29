“خيال مآتة” يتصارع في عيد الاضحى مع “الفيل الازرق” “واولاد رزق”

اليانكي الحرامي.. هيئة الأركان الروسية تعلن ان عساكر امريكا ينهبون المنشآت النفطية السورية في منطقة الفرات
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