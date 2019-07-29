حزب التجمع يوافق على خوض الانتخابات الاسرائيلية ضمن القائمة العربية المشتركة

قررت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي ان تصادق على انضمام الحزب الى القائمة المشتركة لخوص الانتخابات الإسرائيلية القادمة، جاء هذا في اعقاب جلسة انطلقت بعد ظهر امس واستمرت حتى منتصف الليل.

وقالت مصادر ان اللجنة بحثت ثلاثة مقترحات، الأولى الانضمام الى القائمة المشتركة، او خوض الانتخابات بقائمة منفصلة أو الامتناع عن خوض الانتخابات.

وايد 27 من أعضاء اللجنة المركزية الانضمام الى القائمة المشتركة، ومعارضة واحدة وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وذكرت مصادر ان حزب التجمع تلقى عرضا بالحصول على مقعدين في المقاعد العشرة الأوائل، بينهم المقعد الثاني لرئيس الحزب امطانس شحادة، وقبل التجمع عرض لجنة الوفاق ان يحصل مرشح التجمع الثالث مازن غنايم على المقعد الـ13.

وأعلن ثلاثة احزاب عربية في إسرائيل في مؤتمر صحافي امس الاول السبت اتفاقها لخوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة مشتركة. وقالت الأحزاب في المؤتمر الذي غاب عنه ممثلون عن التجمع الديموقراطي ان الإعلان النهائي عن القائمة سيكون الخميس القادم.

ويشار الى ان الأحزاب الثلاثة التي شاركت في المؤتمر هي : الجبهة الديموقراطية للسلام، العربية للتغيير، القائمة العربية الموحدة.

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