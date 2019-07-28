وزارة التربية تعلن عن بدء الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي غدا



يتوجه غدا الاثنين طلبة الثانوية العامة الراغبون باستكمال متطلبات النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) أو لرفع معدلاتهم في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية، لأداء الامتحان التكميلي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق جدول الامتحان، الذي يبدأ غدا وينتهي في الثامن من آب المقبل، مشيرة الى أن التقدم للامتحان سيكون بنفس رقم جلوس الطالب للدورة الماضية وفي ذات القاعة والمدرسة، ودون تسجيل أو رسوم مالية.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان عند العاشرة صباحاً، والثانية عند الثانية عشرة والنصف ظهراً.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني قال في تصريحات صحفية سابقة ان “الامتحان التكميلي يحقق العدالة والمساواة في الفرص بين جميع الطلبة ويتيح الفرصة لجميع المتقدمين في دورتي المتحان، الاساسية والتكميلية، للتنافس على المقاعد بالجامعات الرسمية على حد سواء، وستتاح لهم نفس المقاعد الجامعية ضمن المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، ومكرمة العاملين في القوات المسلحة، باستثناء أوائل المحافظات أو الالوية ومكرمة العشائر.

وتوقع المعاني ان تعلن نتائج الامتحان التكميلي بشكل رسمي بحدود العاشر من أيلول المقبل من خلال الموقع المخصص لنتائج التوجيهي وبواسطة إدخال رقم الجلوس، بحيث يتمكن الناجحون في الامتحان من التقدم للجامعات قبل الموعد النهائي لإعلان القبول الموحد، وقبل بدء الدوام في الجامعات الرسمية في الثاني والعشرين من أيلول المقبل.

وطلبت وزارة التربية والتعليم من الطلبة اصطحاب بطاقة الجلوس للدورة السابقة، بالإضافة الى الهوية الشخصية عند دخول قاعة الامتحان .

يذكر أن وزارة التربية التعليم بينت في وقت سابق أن أسئلة الامتحان التكميلي تم وضعها بالتزامن مع أسئلة الدورة الاساسية، وبذات المستوى من المهنية والدقة والمسؤولية، وستتم عملية التصحيح لإجابات الطلبة بنفس الوتيرة، وفي نفس مراكز التصحيح من قبل نفس مصححي الدورة الأساسية.

ويتقدم طلبة الفرعين الأدبي والشرعي للامتحان التكميلي يوم غد في مبحثي العربي التخصص الفصل الاول، والعلمي فيزياء، ونظم معلومات الادارية لطلبة الادارة المعلوماتية، فيما يتقدم طلبة الزراعي في مبحث الانتاج الحيواني، والفرع الصناعي في مبحث الفيزياء، وانتاج الطعام وخدمته الورقة الاولى لطلبة الفندقي والسياحي، ومبحث الادارة والسلامة المهنية لطلبة الاقتصاد المنزلي.

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