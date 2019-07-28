الدوائر الامنية الاسرائيلية تتهم حركة حماس في غزة باللجوء للتجارة الالكترونية لإدخال منتجات يسهل تحويلها الى اسلحة
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جرينتش+2 03:45
الدوائر الامنية الاسرائيلية تتهم حركة حماس في غزة باللجوء للتجارة الالكترونية لإدخال منتجات يسهل تحويلها الى اسلحة

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