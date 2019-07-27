ضبط مطلوب “خطير جدا” بعد مقاومة شديدة وتهديدات بقتل رهينة

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومن خلال متابعة العاملين في ادارة البحث الجنائي للاشخاص المطلوبين الخطرين، تم متابعة وجمع المعلومات حول شخص مطلوب ومصنف بالخطير ومسلح يحمل 95 اسبيقية جرمية في قضايا السلب والسرقات وحمل السلاح وهتك العرض وتاليف جمعيات الاشرار وبحقه 15 طلبا امنيا بقضايا الشروع بالقتل والسرقات المختلفة وسبق ان اطلق النار عدة مرات باتجاه رجال الامن عند محاولة القاء القبض عليه، وجرى تحديد مكانه بداخل احد المنازل في منطقة ناعور جنوب العاصمة.

واضاف الناطق الاعلامي ان الفريق الخاص التابع لادارة البحث الجنائي نفذ صباح اليوم مداهمة للمكان حيث قام ذلك المطلوب باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة كما وهدد بإيذاء احد الاطفال داخل المنزل ليتم على الفور التعامل معه والرد عليه بالمثل حيث جرى ضبطه والسلاح الناري الذي بحوزته وتأمين سلامة الطفل ، حيث تبين اصابة ذلك الشخص المطلوب وجرى اسعافه الى المستشفى وتمت معالجته.

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