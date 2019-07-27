صابة رجلي أمن أثناء القبض على شخص من ذوي الأسبقيات في منطقة حطين

أصيب رجلي أمن اليوم أثناء إلقاء القبض على شخص من ذوي الأسبقيات الجرمية حطم عدداً من المركبات في منطقة حطين في لواء الرصيفة وفق ما اعلنه الناطق الاعلامي باسم الأمن العام.

وقال الناطق الاعلامي ان بلاغا ورد مساء امس الجمعة لمديرية شرطة الرصيفة بقيام شخص مجهول بتحطيم عدد من المركبات في الشارع العام ، حيث تحركت على الفور قوة امنية من المركز الامني المختص للمكان وتبين ان الشخص معروف لديهم وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية ويحمل 40 أسبقية جرمية.

وأضاف انه لدى محاولة القاء القبض عليه قام باستخدام اداة حادة كانت بحوزته، حيث تمت السيطرة عليه باستخدام القوة المناسبة، ونتج عن الحادثة إصابة ضابط وضابط صف أُسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج ، كما واصيب ذلك الشخص وتم نقله للمستشفى وتبين فيما بعد ان ذلك الشخص الحق اضراراً مادية بست مركبات تعود لمواطنين.

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