ترجيح ارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول للتخصصات الطبية والهندسية في الجامعات الرسمية

تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية استقبال طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية اعتباراً من صباح غد الأحد ، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الأربعـاء المقبل 3-7-2019، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo).

ومن المتوقع اعلان قائمة القبول الموحد خلال النصف الثاني من شهر ايلول المقبل وسط ترجيحات بارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول مقارنة بالعام الماضي خصوصا للتخصصات الطبية والهندسية بسبب زيادة اعداد الناجحين وارتفاع اعداد الطلبة الحاصلين على معدلات مرتفعة اذ بلغ عدد الحاصلين على معدلات 90 % فاكثر نحو 11500 طالبة وطالبا.

وبلغت نسبة النجاح للعام الحالي 58.3 % فيما كانت العام الماضي 43.8 % وبلغ عدد الناجحين لهذا العام 77742 .

وفي تفاصيل تقديم طلبات القبول الموحد اعلنت وحدة التنسيق ان على الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” (eFAWATEERcom)، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (eFAWATEERcom), ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة, الحساب البنكي الشخصي على الانترنت, فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها, نقاط البيع في السيفوي وكارفور, محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة, وآلية شراء طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة).

ودعت وحدة تنسيق القبول الموحد الطلبة للدخول للموقع الالكتروني (www.admhec.gov.jo)، للاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، أسس القبول في الجامعات الرسمية, آلية شراء طلب الالتحاق, ودليل تقديم طلب الالتحاق، نصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسي للأعوام الخمس السابقة، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

واكدت انه يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 2004 فما قبل أن يقوموا بتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة, وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

ودعت جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام (2016) وما بعد, أن يقوموا بتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية, أو صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدق من وزارة التربية والتعليم الأردنية, وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

كما دعت جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام 2015 وما قبل, أن يقوموا بتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدق من وزارة التربية والتعليم الأردنية, وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

واكدت ان على الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل وخارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أعلاه، وأن يقوموا بتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية, وذلك خلال عملية تقديم طلب الالتحاق، حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وشددت على ضرورة ان يقوم الطلبة المستفيدون من إحدى المكرمات الملكية السامية المنصوص عليها في أسس القبول ضرورة تقديم طلب لوحدة تنسيق القبول الموحد حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من المكرمات الملكية السامية.

واكدت أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة مطلقة، وبالطريقة ذاتها،” فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق”.

وتشتمل قائمة القبول الموحد على الطلبة المقبولين ضمن التنافس والمكارم الملكية السامية لابناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة والاجهزة الامنية وابناء المعلمين وطلبة المخيمات ومكرمة العاشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة والطلبة المغتربين والحاصلين على الثانوية العامة الاردنية في السنوات السابقة.

وتبدأ عملية تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة في السابع من الشهر المقبل وتنتهي في الثامن منه فيما تبدأ عملية تقديم طلبات التجسير في ال 18 من الشهر المقبل وتنتهي في ال 20 منه.

ويبدأ فترة تقديم طلبات الدورة التكميلية في الرابع من ايلول المقبل وتنتهي في السادس منه.

ولا يحق لاي طالب التقدم بطلب الا اذا كان مجموع علاماته في الثانوية العامة اقل من 910 علامات على ان لا تقل علامة الطالب في كل مادة من مواد امتحان التوجيهي عن 50 % من الحد الاعلى لعلامة المادة.

ويبلغ الحد الادنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الاسنان 85 % (1190) مجموع العلامات وفي تخصصات الصيدلة والهندسة والعمارة والطب البيطري عن 80 % (1120) وفي تخصص الشريعة عن 75 % ( 1050 ) وفي تخصصات التمريض والعلوم الطبية المساندة وعلوم التأهيل عن 70 % ( 980 ) ولباقي التخصصات 65 % (910)

الغد

مشاركة 0 مشاركة مشاركة