مستلزمات وقف العمل الفلسطيني بالاتفاقيات مع الصهاينة/ بقلم : د. عبد الستار قاسم
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جرينتش+2 04:19
26 اصابة في فعاليات الجمعة 68 من مسيرة العودة وكسر الحصار بعنوان “جمعة لاجئي لبنان”

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