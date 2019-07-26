وزارة الخارجية تتابع حادثة وفاة مواطن اردني غرقاً في اندونيسيا



عمان 26 تموز (بترا)- صرح مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة بأن الوزارة تابعت منذ ظهر امس ومن خلال السفارة الاردنية في جاكرتا وبالتنسيق مع السلطات الإندونيسية المختصة حادث اختفاء مواطن اردني سائح في جزيرة بالي الإندونيسية، وانه تم ظهر اليوم العثور عليه متوفيا.

وقال بان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي كلف قنصل السفارة بالسفر من جاكرتا الى مكان الحادث للوقوف على تفاصيل الحادث ومتابعة التحقيقات مع الجانب الإندونيسي وكذلك ليكون الى جانب عائلة المتوفى.

واوضح ان فرق البحث التي شكلها الجانب الإندونيسي بترتيب مع السفارة قامت بجهود كبيرة واستمرت بعملها لأكثر من 24 ساعة الى ان تم العثور على المواطن وقد فارق الحياة غرقا.

واوضح بان مركز عمليات الوزارة قد باشر بإجراءات نقل الجثمان الى الاْردن بناء على طلب زوجته وذويه. وأعرب القضاة عن اصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة المتوفى سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

–(بترا)