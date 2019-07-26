مستلزمات وقف العمل الفلسطيني بالاتفاقيات مع الصهاينة/ بقلم : د. عبد الستار قاسم
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جرينتش+2 04:19
نصر الله يرحب بوقف التنسيق الامني مع الاحتلال ويعتبره سلاحاً بيد السلطة يجب ان تستخدمه/ فيديو

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