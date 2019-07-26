كشف ملابسات مقتل وافد والقبض على القاتلين من جنسيته

مكن العاملون في إدارة البحث الجنائي من كشف ملابسات مقتل وافد من جنسية عربية فقد منذ ثلاثة أشهر، والقبض على شخصين وافدين من ذات الجنسية اعترفا بقتله ودفنه بإحد المنازل المهجورة بالعاصمة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وبتاريخ 27 نيسان الماضي، ورد بلاغ من ذوي وافد من جنسية عربية بتغيبه وانقطاع الاتصال به حيث جرى التعميم عليه والبحث عنه، وشكل فريق خاص في شعبة بحث جنائي العاصمة والمركز الأمني المختص لمتابعة التحقيق والبحث عن ذلك الشخص.

وأضاف أن فريق التحقيق ومن خلال متابعته القضية وجمع المعلومات حولها وقع الاشتباه على شخصين وافدين من ذات جنسية الشخص المتغيب حيث ألقي القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترف الأول انه على إثر خلافات شخصية سابقة مع الشخص المتغيب، قام بالطلب منه الحضور الى منزل صديقه ( المشتبه به الثاني) للعمل هناك وعند قدومه قام بضربه بواسطة أداة راضة على رأسه واتصل بصديقه (المشتبه به الثاني) وأخبره بأنه قام بضرب المغدور وقتله وعند حضوره قاما سويا بدفنه في فناء أحد المنازل المهجورة في منطقة رغدان وسط العاصمة وبالتحقيق مع المشتبه به الثاني أعترف كذلك بالاشتراك بالجريمة .

وتابع الناطق الاعلامي أنه وبعد أخذ موافقة المدعي العام جرى التوجه لمكان دفن الجثة، حيث جرى بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي العمل على اخراجها وتحويلها للطب الشرعي، وجرى تحويل المشتبه بهما لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقفيهما 15 يوما عن تهمة القتل العمد.

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