آخرهم فاروق الفيشاوى.. فنانون مصريون رحلوا بسبب المرض الخبيث

مرض السرطان هو من أخطر الأمراض التى تواجه العالم أجمع، ويعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى وفاة العديد حول العالم، وهو المرض الذى رحل الكثير من الفنانين بسبب هذا المرض اللعين، كما حدث مؤخرا مع الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى الذى عانى لمدة عام مع هذا المرض الخبيث، ولن نستطيع أن نذكر جميع الفنانين الذين خطفهم مرض السرطان ولكن من خلال هذا التقرير سنبرز أشهرهم.

أحمد زكى

كان ضحية هذا المرض الخبيث وأصيب فى الرئة وعانى كثيرا وتألم بسبب هذا المرض حتى توفى فى 2005 عن عُمر يناهز الـ56 عامًا، وكانت آخر أعماله الفنية مشاركته فى فيلم “حليم”.

نور الشريف

عانى الفنان نور الشريف مع مرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز 69 عاما، ولم يعلم بأنه مصاب بهذا المرض حتى وفاته وهو ما أكدته زوجته الفنانة بوسى وعندما كان يتألم كانوا يخبرون بأنها مجرد التهابات وسببت ماء على الرئة.

محمود عبد العزيز

توفى الفنان محمود عبد العزيز فى يوم 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع مرض السرطان الذى انتشر فى مناطق متفرقة بجسده، حتى وافته المنية عن عمر يناهز 70 عاما ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذى تربى فيه.

عامر منيب

أصيب بسرطان القولون وتم استئصاله، وكان يقوم بعلاجه طبيب ألماني، وطلب سفر عامر إلى ألمانيا حتى يكون تحت عناية صحية وطبية أفضل إلا أنه رفض ودخل فى غيبوبة تامة حتى شعر بهبوط شديد فى ضغط الدم، أدى إلى وفاته.

معالى زايد

عانت الفنانة معالى زايد من مرض السرطان بقناة فالوب، وانتشر المرض بصورة سريعة حتى أصاب الكبد والرئة مما أدى إلى فشل في أجهزة التنفس لديها، ووضعت على أجهزة التنفس الصناعى، حتى وافتها المنية.

ميرنا المهندس

أصيبت الفنانة ميرنا المهندس بمرض سرطان القولون واستأصلت القولون، وتوفيت بعد ذلك عن عمر يناهز الـ37 عامًا، وذلك بعد صراعها مع المرض لفترة طويلة.

سناء يونس

الفنانة سناء يونس التى أصيبت بسرطان متقدم فى الرئة، أدى إلى ظهور ثنائيات فى أماكن كثيرة من الجسد وفى مقدمتها الكبد، مما سبب إصابتها بفشل كبدى وفارقت الحياة هى الأخرى بسبب هذا المرض اللعين.