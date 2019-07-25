مصرع إسرائيليين بإطلاق نار عليهما في عاصمة المكسيك

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، في حادث إطلاق نار وقع في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن مصادر مكسيكية، قولها: إن الإسرائيليين قتلا أثناء تواجدهما داخل أحد المقاهي في مكسيكو سيتي وأصيب اثنان آخران.

في حين قالت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية، اليوم الخميس، إن الشرطة المكسيكية قد اعتقلت امرأة، فيما تمكن رجل من الفرار في المكان على خلفية الحادث.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي المكسيكي قوله لوسائل الإعلام إن أحد الإسرائيليين قُتل في مكان الحادث، والآخر في المستشفى متأثرا بجروحه.

وبحسب الصحيفة الاسرائيلية، يتضح من التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات المكسيكية أن الإسرائيليين كانا يجلسان في مطعم بالعاصمة “مكسيكو”، حينما اقترب رجل وامرأة منهما وأطلقا النار عليهما، دون أن تتضح أسباب الهجوم.

من جهتها، قالت وسائل الإعلام المكسيكية إن الشرطة اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 33 عاما بشبهة إطلاق النار باتجاه الإسرائيليين.

وكانت قد وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المقهى، وعملت على إخلاء المصابين وجمع الأدلة من المكان.

كما توجه القنصل الإسرائيلي في المكسيك إلى مركز الشرطة للحصول على تفاصيل بشأن ما حصل.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة